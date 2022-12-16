Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: троє загиблих і 13 постраждалих

Кількість мирних жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу міста російськими військами у п’ятницю, становить 13 людей, повідомив у Telegram голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Одна з ракет влучила у житловий будинок… Деякі ракети влучили в енергетичну систему нашого району: там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служби ДСНС швидко ліквідували пожежу. Працівники РЕМ (районні електричні мережі – ред.) досі ведуть роботи з відновлення цього об’єкта», – повідомив Ситниченко.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про трьох загиблих унаслідок удару.

«Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка – тяжка», – написав Резніченко у Telegram.

Про влучання у житловий будинок у Кривому Розі представники влади повідомили вранці, коли на всій території України була оголошена повітряна тривога. Росією було запушено десятки ракет по Україні. Вибухи були на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.