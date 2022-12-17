Російські війська за добу випустили 98 ракет, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ – Генштаб

Російські військові минулої доби випустили по Україні 98 ракет, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів противника по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України», – наголосили у командуванні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських військ у районах понад 20 населених пунктів, зокрема це – Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області й Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.