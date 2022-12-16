Кудрицький пояснив, що означає оголошена «Укренерго» «надзвичайна ситуація»

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив, що означає оголошена після сьогоднішніх російських ракетних атак «надзвичайна ситуація».

«Надзвичайна ситуація» – це більше статус, який вводиться для того, щоб не допустити проблем на ринку електроенергії, тому що коли учасники ринку продають/купують електроенергію і стається ракетна атака, у багатьох з них можуть бути значні штрафні санкції. Для того, щоб убезпечити нормальне функціонування ринку запроваджується надзвичайна ситуація на ринку електроенергії. Ми вже це робили, але, певно, на широкий загал це не було так помітно», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Кудрицький зазначив, що «нічого екстраординарного» в цьому статусі немає.



«Він уже знятий був ввечері – і ринок повернувся до нормального функціонування. Що стосується функціонування енергосистеми, то протягом всієї атаки ми контролювали ситуацію, незважаючи на те, що пошкоджень досить багато. Ми відновлюємося в нормальному темпі і ніяких катастрофічних наслідків сьогоднішня атака мати не буде», – додав він.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили. Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев'ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. Компанія оголосила про настання надзвичайної ситуації, а деякі ЗМІ акцентували увагу на цьому.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.