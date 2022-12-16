Били з артилерії та скидали вибухівку з БПЛА – Сумська ОВА про атаки військ РФ

Російські війська завдали 79 ударів про прикордонних районах Сумщини, жертв немає, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.



За його словами, обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади.



«Середино-Будська громада: ворог чотири рази обстріляв цю громаду. 16 мін зірвалися на прикордонні та ще було 20 прильотів із гранатометів. По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти. Хотінська: ворог відкривав мінометний вогонь (31 прильот), а також із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки», – написав він у телеграмі.



Живицький додав, що на території Білопільської громада розірвалися три міни, також на території Есманьської було 3 «прильоти».

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.