Енергетики розповіли про ситуацію зі світлом в Україні після чергового ракетного удару

Станом на 17 грудня в Україні триває відновлення роботи об’єктів енергосистеми після чергового ракетного удару армії РФ, повідомляє НЕК «Укренерго» в фейсбуці.

«Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що дефіцит електроенергії у системі через наслідки ракетних атак все ще є значним, тому всім обленерго доведені ліміти споживання.

Крім того, енергетики наголошують, що погодні умови ускладнюють стан електромереж по всій країні: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Також в «Укренерго» зауважують, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог «Правил ринку електроенергії», було завершено в п’ятницю, 16 грудня, о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили. Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев'ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.