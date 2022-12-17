В енергосистемі працюють дев’ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили – «Енергоатом»

В енергосистемі України 17 грудня станом на шосту годину вечора працюють всі дев’ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, повідомляє пресслужба «Енергоатома» 17 грудня в фейсбуці.

«Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об’єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» нагадали, що ще шість енергоблоків захопленої військами Росії Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується російськими окупантами. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України, додають в пресслужбі.

У жовтні компанія повідомила, що російські військові затримали начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

«Енергоатом» неодноразово заявляв про тиск російських окупантів на персонал Запорізької атомної електростанції з метою змусити їх підписати контракти з компанією російського «Росатому».

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.