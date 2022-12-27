Шмигаль: вимкнень світла на свята не буде, якщо не буде обстрілів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за відсутності нових обстрілів із боку Росії новорічні свята відбудуться без аварійних вимкнень електроенергії.

«Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень», – сказав Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня, повідомила пресслужба Кабміну.

Він додав, що уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій, «щоб швидше відновити енергосистему».

«На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України», – додав голова уряду.

Шмигаль також повідомив, що 27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій.

Напередодні схожий прогноз щодо вимкнень на новорічні свята робив міністр енергетики Герман Галущенко.

Компанія «Укренерго» 27 грудня повідомила, що дефіцит потужності в енергосистемі дещо скоротився завдяки збільшенню генерації електроенергії, але «наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні, тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання».

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові й екстрені відключення електрики.

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