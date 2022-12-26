«Укренерго»: повідомлення про скасування аварійних відключень електрики є фейком

Компанія «Укренерго» заявляє, що поширення інформації про нібито скасування аварійних відключень електроенергії є фейком.
«В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією. Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», – заявили в компанії.
В «Укренерго» нагадують, що про дві свої офіційні сторінки – в фейсбуці і телеграмі – і наголошують, що будь-що, опубліковане на інших сторінках, є «фейком і російською ІПСО».
Компанія «Укренерго» 26 грудня через перевищення лімітів споживання запровадила аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.
Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.
У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».
Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.
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