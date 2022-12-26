У Києві та 5 областях вводять аварійні відключення світла через перевищення лімітів – «Укренерго»

Компанія «Укренерго» 26 грудня анонсувала аварійні відключення електроенергії в кількох областях.

За даними оператора, станом на понеділок дефіцит потужності в енергосистемі лишається суттєвим.

«Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві», – йдеться в заяві.

Читайте також: Українці зможуть обміняти старі лампочки на нові LED: у Мінінтеграції розповіли подробиці

Компанія зазначає, що но пошкоджених російськими атаками об’єктах генерації та електрогенерації тривають ремонтні роботи. Відновлення низки ключових об’єктів вимагає «значного часу» через складність пошкоджень.

Напередодні директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в Києві поступово покращується ситуація з енергопостачанням, хоча місто не близьке до планових графіків.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.