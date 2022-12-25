У компанії Yasno очікують, що 25 грудня кияни будуть зі світлом більшу частину дня

У компанії Yasno очікують, що впродовж різдвяної неділі 25 грудня світло у помешканнях киян буде більшу частину дня, заявив у фейсбуці гендиректор компанії-постачальника електроенергії Сергій Коваленко.

«Ви сьогодні повинні бути з електроенергією. Можливо, не увесь час, але достатньо у цей божевільний час. Щасливого Різдва», – зауважив Коваленко.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи не припиняються.