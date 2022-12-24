«Ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі»: Зеленський привітав українців із Різдвом

Президент України Володимир Зеленський у Святвечір напередодні Різдва привітав українців. Він наголосив у відеозверненні, опублікованому в фейсбуці, що чимало громадян через війну змушені зустрічати це свято у чужих домівках.

За словами глави держави, традиційний дух Різдва цього року українці відчувають інакше. Війна, вибухи та постріли заганяють людей у зневіру.

«Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці… Через сирени, повітряні тривоги, а ще гірше – вибухи», – сказав він.

«Однак зневіра та розпач – це те, чого від нас хочуть «зло та темрява». Власне, цьому злу українці противостоять уже понад 300 днів і вісім років, однак не дозволять досягти окупантам бажаного», – акцентував президент у своїй промові.

«У цій битві в нас є ще одна потужна й дієва зброя. Молот і меч нашого духу й свідомості. Мудрість Божа. Відвага й хоробрість. Чесноти, які схиляють нас робити добру справу й долати зло», – констатував Зеленський.

Окрім того, він наголосив, що «головний акт мужності українців – це витримка й доведення свого діла до кінця, попри будь-які негаразди. А шлях нашої держави до перемоги освітлює правда». Як сказав глава держави, «наша правда – це боротьба за волю, яка має високу ціну. Але рабство – ще вищу».

«І ми ніколи не відчуємо дефіциту хоробрості й незламності. Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки – бадьоро, як ніколи, – щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних – у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного. Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі», – наголосив Зеленський.

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Також у Православній церкві України будуть думати про календарну реформу за умови, що її підтримає більшість вірян.

А в жовтня 2022 року Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Таке рішення ПЦУ ухвалила за результатами засідання Синоду.