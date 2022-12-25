Голови ПЦУ та УГКЦ обговорили реформу церковного календаря – домовились про спільну робочу групу

Голова Української греко-католицької церкви Святослав повідомив про зустріч із митрополитом Київським і всієї України, головою ПЦУ Епіфанієм на тему реформи церковного календаря.

Як йдеться в повідомленні пресслужби УГКЦ, зустріч відбулася напередодні, 24 грудня, на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

«Особливу увагу предстоятелі церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та Синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому соборі було визначено календарні принципи церковного життя», – йдеться в повідомленні.

У вітанні для всіх, хто святкує Різдво Христове 25 грудня, митрополит Епіфаній зазначив, що «світло завжди перемагає темряву».

«Мир внутрішній і мир зовнішній – це найдорожче і найцінніше надбання людей на землі, якого прагнуть усі свідомі люди, діти Божі. Подія Різдва Христового об’єднує людей у всьому світі в цих світлих прагненнях. Нехай зміцнить Господь усіх нас в доброму душевному й тілесному здоров’ї і подасть нам свою благодатну допомогу на добрі справи, задля перемоги над злом», – сказав Епіфаній.

У свою чергу голова УГКЦ заявив, що на тлі дискусій в суспільстві про те, чи личить святкувати Різдво і чи можна радіти у час війни, сказав: «Не тільки можна, але і треба в Україні радіти на Різдво! Лише той народ є непереможний, який вміє стати на коліна перед ніжністю Божої любові, яка сьогодні нам відкривається у новонародженому Божественному дитяті. Бо ця радість походить не від землі, але з неба. Лише той воїн може перемогти ворога, хто вміє стати на коліна перед Богом. Йому подається до рук сила добра і світла, яка проганяє темряву гріха і смерті».

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

У жовтні 2022 року Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Таке рішення ПЦУ ухвалила за результатами засідання Синоду.