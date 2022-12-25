Папа Римський закликав на Різдво пам’ятати про українців «у темряві, холоді, далеко від своїх домівок»

Папа Римський Франциск опівдні у неділю, 25 грудня, виголосив із площі Святого Петра у Ватикані різдвяне послання Urbi et Orbi, в якому побажав миру українському народові.

«Нехай наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні», – зазначив понтифік.

Він сказав, що війна в Україні погіршила ситуацію, «наражаючи цілі народи на небезпеку голоду».

«Якщо хочемо, щоби було Різдво, Різдво Ісуса та миру, дивімося на Вифлеєм і зосередьмо погляд на обличчі дитини, яка народилася для нас! І в цьому малому невинному обличчі розпізнаймо обличчя дітей, які в кожній частині світу прагнуть миру», – звернувся папа.

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, сьогодні святкують Різдво (за григоріанським чи новоюліанським календарем).