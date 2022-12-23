Потужність на лівому березі Києва зростає – Коваленко

Загальна ситуація по Києву залишається незмінною, проте доступна потужність на лівому березі зростає, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері 23 грудня.

«Правий берег через пошкодження ключових точок не може отримувати значні обсяги потужності. На лівому потужність зростає. Колеги орієнтуються, що навіть іноді у світло-сірих зонах графіку не відключатимуть», – припускає він.

За даними очільника енергопостачальної компанії, наразі в столиці не повинно бути споживачів, у яких не було світла з останнього обстрілу 19 грудня. Водночас під час увімкнення світла можливі аварії через перевантаження мережі.

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«Іноді система мережам їх (аварії – ред.) не показує і дізнатися про них вони можуть тільки із заявки від користувачів. До того вважатимуть, що все в порядку. Тому, якщо на ресурсах ДТЕК Київські електромережі є інформація, що у вас світло є, а по факту його немає – повідомте про це колегам у цифрові канали», – попросив Коваленко.

Ремонтні роботи тривають, зазначив він.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи досі тривають.

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Київська міська військова адміністрація 22 грудня пояснила, що найбільшою проблемою наразі є не генерація, а є доставка живлення споживачам, оскільки зруйновані мережі та вузли.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі на початку жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.