У Києві зараз найменше електроенергії отримують Куренівка та Оболонь – Коваленко

Ситуація з енергопостачанням у Києві дещо покращилася, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері 22 грудня.

«Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці – дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії», – розповів він.

За даними очільника енергопостачальної компанії, завдяки тимчасовим схемам вдалося принаймні на кілька годин подати електроенергію до будинків, які не мали її з часу останніх обстрілів.

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«Третє, найважливіше: відновлювальні роботи продовжуються. І я дуже вдячний тим, хто віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт», – додав Коваленко.

Раніше Київська міська військова адміністрація пояснила, що найбільшою проблемою наразі є не генерація, а є доставка живлення споживачам.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

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Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня.

За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.