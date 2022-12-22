Шмигаль повідомив, скільки може зайняти вихід із «найскладнішого випадку повного блекауту»

Вихід із найбільш складного випадку повного блекауту може зайняти від семи до десяти днів, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«При найскладнішому випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від семи до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей», – сказав голова уряду в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, місцевій владі доведені плани реагування на випадок критичних ситуацій.

«Ці документи мають гриф «Для службового користування», вони не можуть бути озвучені публічно», – зауважив Шмигаль.

Щодо великих міст, то, за його словами, ініціатива президента щодо створення «Пунктів незламності», яких станом на минулий тиждень в Україні є п’ять тисяч, – єдиний реалістичний шлях.

«Очікуємо, що через два тижні «Пунктів незламності» буде вже від 15 до 17 тисяч. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає», – заявив прем’єр.

Він зауважив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, питання збереження якої покладено на місцеву владу.

Щодо можливого плану централізованого переміщення людей у сільську місцевість за прикладом прифронтових населених пунктів Шмигаль заявив: за блекауту такий підхід не працюватиме, бо «куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи?».

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня.

За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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