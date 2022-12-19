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Наслідки нічної атаки дронами на Київщині (фотосвідчення)

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, повідомила українська влада. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, виявили близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, додали, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування російського нічного удару дронами на Київщині, повідомили в Офісі генерального прокурора. Розслідування ведеться за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».

«За даними слідства, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. На території Київської області пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними, через атаку постраждали двоє осіб», – йдеться в повідомленні.

Згодом керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині внаслідок російського удару дронами в ніч на 19 грудня постраждали троє людей, пошкоджені дев’ять будинків.

Джерело: Reuters, AP

84-річна Ольга Кобзаренко шукає свого пса Малиша після того, як безпілотник, за даними влади, пошкодив її будинок у селі Старі Безрадичі Київської області. 19 грудня 2022 року
1 84-річна Ольга Кобзаренко шукає свого пса Малиша після того, як безпілотник, за даними влади, пошкодив її будинок у селі Старі Безрадичі Київської області. 19 грудня 2022 року
83-річний Іван Кобзаренко сидить у своєму будинку з травмою голови, пояснює, після російської атаки безпілотника в селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
2 83-річний Іван Кобзаренко сидить у своєму будинку з травмою голови, пояснює, після російської атаки безпілотника в селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
Місцеві жителі стоять біля житлового будинку, позаду горить об&rsquo;єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, після російської атаки безпілотниками Києва, 19 грудня 2022 року
3 Місцеві жителі стоять біля житлового будинку, позаду горить об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, після російської атаки безпілотниками Києва, 19 грудня 2022 року
Місцевий житель Микола Кобзаренко оглядає залишки свого гаража, як він каже, зруйнованого під час російської атаки безпілотниками у селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
4 Місцевий житель Микола Кобзаренко оглядає залишки свого гаража, як він каже, зруйнованого під час російської атаки безпілотниками у селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
За житловим будинком горить об&rsquo;єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, у результаті російської атаки безпілотниками Києва, 19 грудня 2022 року
5 За житловим будинком горить об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, у результаті російської атаки безпілотниками Києва, 19 грудня 2022 року
Місцева жителька Оксана Кобзаренко оглядає свій будинок і подвір&#39;я, як повідомила влада, пошкоджені під час російського удару безпілотниками у селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
6 Місцева жителька Оксана Кобзаренко оглядає свій будинок і подвір'я, як повідомила влада, пошкоджені під час російського удару безпілотниками у селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
Місцевий житель вигулює собаку, на задньому тлі горить об&rsquo;єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, після російської атаки безпілотниками, Київ, 19 грудня 2022 року
7 Місцевий житель вигулює собаку, на задньому тлі горить об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, після російської атаки безпілотниками, Київ, 19 грудня 2022 року
Українські пожежники та військовослужбовець обстежують будинок, який, за даними очевидців, постраждав після російської атаки безпілотниками в селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
8 Українські пожежники та військовослужбовець обстежують будинок, який, за даними очевидців, постраждав після російської атаки безпілотниками в селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
Слідчі працюють на місці пошкодження житлового будинку,&nbsp;як повідомили правоохоронці, під час російського удару безпілотниками у селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
9 Слідчі працюють на місці пошкодження житлового будинку, як повідомили правоохоронці, під час російського удару безпілотниками у селі Старі Безрадичі Київської області, 19 грудня 2022 року
Місцеві жителі зібралися біля житлового будинку, на тлі горить об&rsquo;єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, після російської атаки безпілотниками, Київ, 19 грудня 2022 року
10 Місцеві жителі зібралися біля житлового будинку, на тлі горить об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, після російської атаки безпілотниками, Київ, 19 грудня 2022 року
Пожежа на об&rsquo;єкті критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, в результаті російської атаки безпілотниками, Київ, 19 грудня 2022 року
11 Пожежа на об’єкті критичної енергетичної інфраструктури, як повідомила влада, в результаті російської атаки безпілотниками, Київ, 19 грудня 2022 року

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