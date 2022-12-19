Наслідки нічної атаки дронами на Київщині (фотосвідчення)

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, повідомила українська влада. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, виявили близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, додали, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування російського нічного удару дронами на Київщині, повідомили в Офісі генерального прокурора. Розслідування ведеться за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».

«За даними слідства, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. На території Київської області пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними, через атаку постраждали двоє осіб», – йдеться в повідомленні.

Згодом керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині внаслідок російського удару дронами в ніч на 19 грудня постраждали троє людей, пошкоджені дев’ять будинків.

Джерело: Reuters, AP