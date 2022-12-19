Російська атака дронами по Києву: є влучання в інфраструктуру, 15 безпілотників збили

Двоє людей, за попередніми даними, постраждали внаслідок нічної російської атаки дронами в Київській області, повідомила обласна військова адміністрація. Крім того, пошкоджена інфраструктура.

«Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом», – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed.

У повітряному просторі Києва було зафіксувано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15, йдеться в повідомленні.

«На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Тим часом, міський голова Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, в Києві – без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях, додав мер.

Раніше міська влада повідомляла, що в ніч на 19 грудня в небі над Києвом збили дев’ять запущених Росією дронів «Шахед». Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив про вибухи у двох районах столиці: Солом’янському і Шевченківському.

Повітряну тривогу в Києві і на Київщині 19 грудня оголошували двічі: близько другої ночі – тоді тривога тривала приблизно три години, а потім – близько 5:30 – на пів години.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового, дев’ятого, масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.