У повітряному просторі Києва збили 9 «Шахедів» – влада

У ніч на 19 грудня в небі над Києвом збили дев’ять запущених Росією дронів «Шахед», повідомила Київська міська військова адміністрація близько п’ятої ранку.

Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив про вибухи у двох районах столиці.

«Кілька вибухів пролунали у Солом’янському і Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях. Детальніше – згодом», – написав мер.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляв, що в регіоні працює ППО, і триває атака дронів.

На даний час повітряну тривогу в Києві і на Київщині вже скасували. Її оголошували двічі: близько другої ночі – тоді тривога тривала приблизно три години, а потім – близько 5:30 – на пів години.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового, дев’ятого, масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.