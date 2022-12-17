Росія вже отримала нову партію іранських дронів – розвідка

РФ вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона менша за попередню, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Це нова партія (дронів Shahed – ред.), ми не коментуємо її кількість, але бачимо, наприклад, що під час учорашніх масованих терористичних ракетних ударів Shahed не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, тобто все ракетне озброєння, а дронів-камікадзе не було. Це нова партія, але партія порівняно з початковим масованим використанням Shahed, вочевидь, менша», – наголосив Юсов.

Крім того, за його словами, українській розвідці відомо про попередні домовленості Росії та Ірану щодо постачання балістичних ракет.

«Станом на сьогодні іранських балістичних ракет у Росії для використання проти України ми не бачили, хоча така ймовірність існує і ця інформація відстежується. Також докладаються певні зусилля до того, щоб цей сценарій не був реалізований. Але така загроза є», – наголосив представник ГУР МО.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 та Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.