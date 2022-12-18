Не тільки Patriot: Зеленський розповів, які системи ППО можуть допомогти Україні

Для захисту від іранських дронів Україні потрібне посилення протиповітряної оборони – про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким каналам TF1 і LCI. Відео інтерв’ю оприлюднив Офіс президента 18 грудня.

На питання про те, яке озброєння допоможе Україні відбивати атаки дронів, голова держави назвав системи ППО, отримання якої наразі обговорює з партнерами Києва.

«Наприклад, зараз із Французькою республікою, із моїм колегою Емманюелем Макроном ми домовлялися про системи Crotale, я дуже дякую… У нас є такі приклади з американськими партнерами NASAMS або з німецькими партнерами IRIS-T. Ми боремося за системи, які залежать від рішень Італії і Франції, це SAMP-T, і ці системи також, і інші зенітні установки – все це допоможе», – розповів Зеленський.

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Він додав, що для України також важливі системи Patriot – «це інша дистанція, інший радіус відбиття, радіус захисту».

На питання, чи Київ має гарантії отримання систем ППО Patriot, Зеленський не дав прямої відповіді, зазначивши, що «процес іде». Він сказав, що регулярно обговорює це питання із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом:

«Ми про це постійно розмовляємо. Я з позитивом дивлюся на це питання, з великим позитивом».

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У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря. Усі 13 дронів збили сили ППО.

Українські посадовці регулярно наголошують на важливості посилення протиповітряної оборони для відбиття атак Росії, зокрема, на цивільну критичну інфраструктуру.