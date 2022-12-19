«Знищено 30 «Шахедів»: військові розповіли, звідки Росія запускала дрони по Україні

Українські військові в ніч на 19 грудня збили 30 іранських дронів «Шахед», які Росія запустила по території України, повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів… Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять «Шахедів» російських окупантів. До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що ударні БпЛА були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Раніше місцева влада повідомила, що в ніч на 19 грудня російські війська здійснили атаку дронами на Київ і Київську область. Загалом зафіксували понад 20 безпілотників, збили 15, є влучання в критичну інфраструктуру. На Київщині обласна військова адміністрація повідомила про двох постраждалих.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.