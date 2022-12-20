«Таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали» – Повітряні сили про атаку 19 грудня

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України, повідомив на брифінгу 20 грудня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Вчора, як відомо, в день Святого Миколая, рашисти привітали нас одним із найбільших «шахедних» обстрілів по кількості: 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали», – сказав Ігнат.

Він додав, що це підтверджує отримання Росією нової партії іранських дронів (250 БПЛА), про що раніше говорив президент України.

«Після тієї умовно тривалої паузи… маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збитих, зрозуміло, що не все вдається збивати», – сказав речник.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, російські війська тепер застосовують безпілотники з іншої локації.

«Раніше це був окупований Крим і Херсонська область, зараз точки запуску змістили до Краснодарського краю, східне узбережжя Азовського моря», – сказав Ігнат.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.