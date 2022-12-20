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«Таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали» – Повітряні сили про атаку 19 грудня

Дим від удару іранського дрона в Києві, 19 грудня 2022 року

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України, повідомив на брифінгу 20 грудня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Вчора, як відомо, в день Святого Миколая, рашисти привітали нас одним із найбільших «шахедних» обстрілів по кількості: 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали», – сказав Ігнат.

Він додав, що це підтверджує отримання Росією нової партії іранських дронів (250 БПЛА), про що раніше говорив президент України.

«Після тієї умовно тривалої паузи… маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збитих, зрозуміло, що не все вдається збивати», – сказав речник.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, російські війська тепер застосовують безпілотники з іншої локації.

«Раніше це був окупований Крим і Херсонська область, зараз точки запуску змістили до Краснодарського краю, східне узбережжя Азовського моря», – сказав Ігнат.

Наслідки нічної атаки дронами на Київщині (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки нічної атаки дронами на Київщині (фотосвідчення)

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, повідомила влада. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, виявили близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, додали, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

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