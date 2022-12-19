Зеленський назвав кількість нових дронів, які Росія отримала від Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 БПЛА.



«Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «Шахеди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це «Шахеди» з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «Шахедів» зараз отримано державою-терористом», – сказав він під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).



Зеленський нагадав, що російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів по Україні, насамперед по українській енергетиці – лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів людей.



«Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити. Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху», – наголосив президент України.

Перевірити ці дані неможливо. Ні Росія, ні Іран не повідомляють про ці поставки.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона, за його словами, менша за попередню.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.