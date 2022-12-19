У КМВА розповіли про наслідки удару дронів по Києву

У Києві внаслідок російського удару дронами в ніч на 19 грудня люди не постраждали, проте уламками пошкоджена дорога в одному з районів і вікна багатоповерхівки – в іншому, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Наші сили оборони знищили 18 дронів. Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки», – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зауважили, що рятувальники вже ліквідували наслідки обстрілів у столиці.

«Внаслідок ворожих обстрілів у двох районах столиці – Шевченківському та Солом’янському – сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків. Також о 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об’єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв.м та о 07:40 – ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування російського нічного удару дронами на Київщині, повідомили в Офісі генерального прокурора. Розслідування ведеться за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.