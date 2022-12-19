Данілов повідомив, скільки ракет залишилося в російських військ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська мають запас ракет на три – чотири удари. Після цього, за його словами, в них будуть вичерпані усі запаси. Про це Данілов сказав в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити. Щоб ви розуміли, ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли і пройшли доволі давно», – сказав Данілов.

За його словами, в російських сил залишилися ракети С-300, які вони використовують зараз по українських містах. «Цих ракет у них більш-менш достатньо», – додав секретар РНБО.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового, дев’ятого, масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.