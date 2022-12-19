Британська розвідка описала «жорстоку тактику» «ПВК Вагнера» на Донеччині

Російське угруповання «ПВК Вагнера», що продовжує «відігравати важливу роль» у бойових діях навколо Бахмута в Донецькій області, вдається до «жорстокої тактики» з метою зберегти свої ресурси, заявляє британська розвідка.

«В останні місяці воно розробило наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених завербованих в’язнів. Окремим бійцям, ймовірно, видають смартфони або планшети, які показують визначену для особи вісь просування і ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення. На рівні взводів і вище командири, ймовірно, залишаються в укриттях і віддають накази по раціях, отримуючи інформацію за допомогою відеосигналів малих безпілотних літальних апаратів (БПЛА)», – йдеться в повідомленні, яке 19 грудня цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці повідомили, що окремим бійцям і частинам ПВК наказують йти заздалегідь наміченим маршрутом, «часто з вогневою підтримкою, але рідше з бронетехнікою».

«Бойовики «Вагнера», які відхиляються від своїх маршрутів без дозволу, ймовірно, опиняються під загрозою розстрілу. Ця жорстока тактика спрямована на збереження нечисленних ресурсів «Вагнера» у вигляді досвідчених командирів і бронетехніки за рахунок більш доступних в’язнів-новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал», – наголошують у британській розвідці.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російський наступ біля Бахмута продовжує «вбивати клин» між бойовиками незаконного збройного угруповання «ДНР» та найманців «Приватної військової компанії Вагнера».

У серпні 2022 року стало відомо, що «ПВК Вагнера», яка бере участь у війні проти України, почала вербувати у свої формування російських в’язнів.

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Засудженим пропонують помилування через пів року служби та грошові виплати. У вербуванні бере участь наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, який у вересні визнав свою причетність до створення ПВК. Відомо, що «Вагнер» активно вербує ув’язнених у тому числі в колоніях Сибіру.

«ПВК Вагнера» позиціонує себе як приватна військова компанія, її історія почалася з участі у війні на Донбасі, у 2015 році вона почала брати участь у війні в Сирії та відтоді взяла участь у десятку конфліктів у всьому світі.

Експерти кажуть, що «Вагнер» має на озброєнні важку техніку та навіть авіацію. Євген Пригожин останнім часом все частіше виступає із політичними заявами.