Війська РФ намагаються оточити Бахмут, ЗСУ не дали їм зайти в місто – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що російські війська намагаються оточити Бахмут, ЗСУ не дали їм зайти в місто.

«Найбільше своїх зусиль сьогодні ворог концентрує в районі Бахмута. Вони намагаються оточити місто. ЗСУ не дали їм зайти в місто, тому що в росіян були величезні втрати. Вони вирішили відмовитись, очевидно, від цієї ідеї. Але вони не залишають своїх цілей – вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Там, звісно, запеклі бої, але у цього є висока ціна», – розповіла вона в ефірі національного марафону.

За її словами, «епіцентром подій» зараз, як і попередні кілька тижнів, є Донецький напрямок.

Минуло тижня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що вуличних боїв у місті Бахмут немає.

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Вранці 15 грудня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про активність військ РФ на цих напрямках повідомляється вже кілька місяців.

Російська сторона останнім часом не коментує ситуацію біля Бахмута, на початку грудня у Міноборони РФ заявили про «успішні наступальні дії» біля міста.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ситуація навколо Бахмута вказує на те, що війська РФ не винесли уроків з попередніх кампаній з великими втратами, а ймовірне отримання контролю над містом не принесе Росії оперативних переваг.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.