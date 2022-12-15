Генштаб: війська РФ продовжують зусилля з ведення наступу на двох напрямках

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомив вранці 15 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, загарбники намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших напрямках – намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

«За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області. Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню», – йдеться зведенні.

За даними Генштабу, і надалі існує загроза завдання російськими військами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це, як передає CNN, очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись із іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

«Вони точно все ще зберігають надію, що їм вдасться прорвати наші лінії і просунутися глибше в Україну», – твердить дипломат.