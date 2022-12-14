Німеччина придбає 35 винищувачів американського виробництва

Німеччина 14 грудня дала зелене світло закупівлі майже трьох десятків винищувачів F-35 американського виробництва в рамках військового переоснащення, викликаного вторгненням Росії в Україну.

Бюджетний комітет німецького парламенту схвалив вісім проектів на загальну суму 13 мільярдів євро (13,86 мільярда доларів), включаючи закупівлю винищувачів F-35 на 10 мільярдів євро.

У світлі поточних викликів безпеці, включаючи війну Росії в Україні, тісна співпраця між союзниками є як ніколи важливою, йдеться в заяві посольства США в Берліні після схвалення закупівлі.

«Німецька програма F-35 забезпечить продовження зобов’язань Німеччини перед альянсом і гарантуватиме надійне стримування НАТО в майбутньому», – заявили в посольстві.

Посол Емі Гутманн написала у Twitter, що оборонне партнерство США та Німеччини ніколи не було міцнішим і є ключовим стовпом трансатлантичного партнерства НАТО.

Очікується, що 35 літаків будуть поставлені протягом 2026-2029 років, йдеться в заяві посольства.

У березні Берлін оголосив про плани придбати реактивні літаки для заміни старіючого флоту Tornado. Але міністерство оборони висловило занепокоєння щодо плану, попередивши про «затримки та додаткові витрати».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні підштовхнула Німеччину до інвестицій в її збройні сили, найбільших з моменту її заснування після Другої світової війни. Бюджетний комітет також схвалив закупівлю нових штурмових гвинтівок і радіосистем, а також модернізацію бронетранспортерів Puma.

Фінансування надходить із фонду в 100 мільярдів євро для модернізації армії, який Шольц оголосив через кілька днів після того, як Росія вторглася в Україну в лютому.