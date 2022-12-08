Завербованим вʼязням у «ПВК Вагнера» показували відео розстрілу дезертирів – ЗМІ

Завербованим до так званої «приватної військової компанії Вагнера» російським вʼязням показують відео розстрілу дезертирів. Про це 8 грудня повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на джерела в колоніях.

Співрозмовник журналістів в одній із російських колоній заявив, що вʼязнів, які погодилися вступити до числа «вагнерівців», заводили до спеціальної кімнати. Там їм на планшеті показували страти людей, які нібито втекли з поля бою. «Він там каже – я, такий-то, зрадник і петушара, кинув своїх товаришів на передовій – і далі в потилицю йому стріляють», – розповів про побачене на відеозаписі співрозмовник Бі-Бі-Сі, який завербувався до «ПВК Вагнера».

Саме відео журналісти не змогли знайти, але увʼязнений з іншої російської колонії, незнайомий із попереднім співрозмовником Бі-Бі-Сі, повідомив, що йому також показували запис страти. Він уточнив, що у його колонії вʼязням демонстрували відео з повішенням людини.

Співрозмовники Бі-Бі-Сі, близькі до «ПВК Вагнера» розповіли, що знають мінімум про три подібні вбивства. Журналістам не вдалося знайти підтвердження їхніх слів. Один із співрозмовників уточнив, що відеозаписи зі стратами існували і до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Співробітник однієї з російських колоній у розмові з Бі-Бі-Сі заявив, що до його установи вербувальники приїжджали вже двічі. За його словами, на території колонії вони «почувалися вільно» і спілкувалися тільки з керівництвом.

Раніше зʼявилася інформація, що російський військовослужбовець Віктор Севальнєв загинув на території України після того, як заявив, що не хоче продовжувати воювати і йому загрожує розстріл. Він повідомив своїй дружині, що його стратять за дезертирство підлеглих.

У листопаді в телеграм-каналах, повʼязаних з «ПВК Вагнера», було опубліковано відео, на якому колишнього російського вʼязня Євгена Нужина на смерть забивають кувалдою. Коментуючи запис, один із творців та спонсорів «ПВК Вагнера», близький до російського лідера Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин заявив, що Нужин «зустрівся з недобрими, але справедливими людьми» та «собаці собача смерть». Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вбивство, заявив, що «це не наша справа».