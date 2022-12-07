«ПВК Вагнера» створила в Сербії «культурно-інформаційний центр»

«Приватна військова група Вагнера» заснувала в Сербії «Російсько-сербський культурно-інформаційний центр дружби і співробітництва» під назвою «Орли». Ідеологом та керівником центру є певний Олександр Лісов, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Белградська незалежна газета «Данас» оприлюднила повідомлення «Групи Вагнера», в якому зазначається, що центр проводитиме «відкриту дипломатію з метою закріплювати й розвивати дружні відносини між Росією й Сербією». Група попереджає, що буде здійснювати «інформаційну розправу з російськими лібералами, які прибули до Сербії й там намагаються проводити антиросійські дії з метою дискредитації Росії й погіршення відносин між російським й сербським народами».

Напередодні з'явилася інформація про заснування в Белграді «Російського демократичного товариства» (Российское демократическое общество), яке називає себе «антивоєнним й антифашистським». Його членами є російські громадяни, котрі від 25 лютого прибули до Сербії й котрі «не хочуть жити у військово-поліцейській диктатурі, якою стала Росія».

У листопаді депутати Європарламенту, які представляють усі парламентські фракції, звернулися до керівництва ЄП із проханням розглянути питання про внесення «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій.

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.