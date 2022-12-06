Росія: членів Ради з прав людини попросили не питати Путіна про убивство Нужина

У Росії членам президентської Ради з прав людини на запланованій на 7 грудня онлайн-зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним рекомендували не порушувати кілька питань. Серед таких – імовірне вбивство найманця «приватної військової компанії Вагнера» Євгена Нужина, застосування закону про фейки про російську армію та протести родичів мобілізованих. Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на джерела у Раді.

Співрозмовники видання розповіли, що голова Ради Валерій Фадєєв, який затверджує всі теми та питання для обговорення з Путіним, за останні два тижні кілька разів зустрічався із представниками адміністрації президента. Вони нібито просили не порушувати кілька гострих питань, щоб «не засмучувати президента».

До списку небажаних потрапили теми, запропоновані ліберально налаштованими членами Ради, кажуть джерела видання «Верстка». При цьому членам ради рекомендовано вкотре запитати Путіна про закінчення часткової мобілізації, щоб він знову підтвердив це, оскільки люди хвилюються через можливу другу хвилю.

Крім того, серед тем, запропонованих до обговорення з Путіним 7 грудня, є стан екології, санкції проти росіян на Заході, проблеми біженців, питання про волонтерство, законодавство про заборону пропаганди ЛГБТ. Фадєєв раніше сказав, що цей закон не загрожує свободі слова.

Відео з імовірною стратою Євгена Нужина, якого бʼють по голові кувалдою, в середині листопада поширили телеграм-канали, близькі до «ПВК Вагнера». У коментарях до відео говорилося, що колишній найманець є «зрадником», який «отримав покарання».

Євген Нужин був завербований до «ПВК Вагнера» в одній із російських вʼязниць, де відбував покарання за вбивство. На початку вересня він здався в полон в Україні. Нужин дав інтервʼю українському журналісту Юрію Бутусову, в якому критикував політику Росії та війну в Україні. Нужин заявляв, що вирішив приєднатися до «вагнерівців» саме з метою якнайшвидше здатися в полон і далі воювати на боці ЗСУ.

На відео, поширеному в інтернеті в середині листопада, Нужин каже, що після здачі в полон перебував у Києві, звідки був викрадений 11 листопада.

Як повідомляє видання Sota, творець «ЧВК Вагнера», наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин назвав відеозапис імовірного вбивства «прекрасною режисерською роботою», додавши, що вбивство було «справедливим». Sota уточнює, що вбивство кувалдою стало своєрідною візитною карткою «ПВК Вагнера» ще з часів участі цієї структури в бойових діях у Сирії.