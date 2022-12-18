Бої навколо Бахмута «вбивають клин» між бойовиками «ДНР» та вагнерівцями – ISW

Російський наступ біля Бахмута продовжує «вбивати клин» між бойовиками незаконного збройного угруповання «ДНР» та найманців приватної військової компанії Вагнера – про це йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Інститут наводить слова ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна, який заявив 17 грудня, що підконтрольні йому бойовики та вагнерівці «беруть у кліщі» українські війська в Бахмуті. Натомість кілька російських «воєнкорів», зазначають аналітики, «категорично заперечили, що сили «ДНР» мають якийсь стосунок до боїв у Бахмуті, наголосивши, що наступ у цьому районі ведуть винятково найманці групи Вагнера».

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«Розбіжності між твердженнями Пушиліна, які представляють офіційну лінію «ДНР», і заявами Пригожина та інших відомих осіб у російському інформаційному просторі свідчать про те, що між «ДНР» і «Групою Вагнера» продовжується і зростає розкол. Під час боїв за населені пункти на південь від Бахмута в жовтні Пригожин заперечував будь-яку причетність «ДНР» або звичайних російських військ до захоплення Іванграда», – кажуть автори звіту.

Аналітики припускають, що роль вагнерівців у бойових діях навколо Бахмута, ймовірно, сприятиме подальшим розбіжностям між різними частинами російських сил та буде дискредитувати очільників «ДНР» і підконтрольні їм підрозділи.

За даними Генштабу, російські загарбники продовжують зосереджуватися на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

15 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська намагаються оточити Бахмут, ЗСУ не дали їм зайти в місто.