Зеленський: війська РФ фізично знищують кожне місто та село, щоб не було можливості для оборони

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські війська фізично знищують кожне місто та село, щоб не було можливості для оборони.



«Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, єдиний шлях припинити це – витісняти крок за кроком російських військових з української землі.

«Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять», – додав Зеленський.

Днями президент заявив, що російські війська «фактично зруйнували» Бахмут на Донеччині.

У листопаді в Луганській ОВА повідомляли, що, зокрема, Макіївку війська РФ знищили «до невпізнаваності», залишивши руїни. Українська сторона неодноразово заявляла, що Росія використовує тактику «випаленої землі».