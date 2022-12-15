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Зеленський: війська РФ фізично знищують кожне місто та село, щоб не було можливості для оборони

За словами Володимира Зеленського, єдиний шлях припинити це – витісняти крок за кроком російських військових з української землі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські війська фізично знищують кожне місто та село, щоб не було можливості для оборони.

«Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, єдиний шлях припинити це – витісняти крок за кроком російських військових з української землі.

«Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять», – додав Зеленський.

Днями президент заявив, що російські війська «фактично зруйнували» Бахмут на Донеччині.

У листопаді в Луганській ОВА повідомляли, що, зокрема, Макіївку війська РФ знищили «до невпізнаваності», залишивши руїни. Українська сторона неодноразово заявляла, що Росія використовує тактику «випаленої землі».

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