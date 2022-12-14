Поранених «вагнерівців» лікують у венерологічному диспансері в Луганську – Генштаб

Російські війська продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на окупованих територіях для лікування поранених вояків та найманців приватних військових кампаній, повідомляє Генштаб ЗСУ у середу ввечері.

«У місті Луганськ на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники «ПВК Вагнер», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, сьогодні підтвердилась інформація, що напередодні було уражено район зосередження військ РФ біля Вербового Запорізької області.

«Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються», – повідомили у Генштабі.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

«Українська авіація протягом поточної доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України, в той же час, уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога», – передає Генштаб.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває двісті дев’яносто четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.