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Поранених «вагнерівців» лікують у венерологічному диспансері в Луганську – Генштаб

Триває двісті дев’яносто четверта доба російського широкомасштабного вторгнення

Російські війська продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на окупованих територіях для лікування поранених вояків та найманців приватних військових кампаній, повідомляє Генштаб ЗСУ у середу ввечері.

«У місті Луганськ на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники «ПВК Вагнер», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, сьогодні підтвердилась інформація, що напередодні було уражено район зосередження військ РФ біля Вербового Запорізької області.

«Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються», – повідомили у Генштабі.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

«Українська авіація протягом поточної доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України, в той же час, уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога», – передає Генштаб.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває двісті дев’яносто четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.

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