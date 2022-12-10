Теплий одяг і ковдри доправили до Бахмуту волонтери із Костянтинівки, Шотландії та Нової Зеландії. Як розповіла волонтерка Ольга Данілова, гуманітарний вантаж для людей похилого віку та родин із дітьми зібрали учасники ГО OSAHELP. А ще волонтерам довелося вмовляти місцевих жителів виїхати. Цього дня на виїзд ніхто не зголосився. Однак вже увечері стало відомо, що люди передумали: наступною поїздкою семеро жителів таки вирішили евакуюватися з-під обстрілів російських військ (дехто – разом із хатніми тваринами). Як повідомили Радіо Свобода у ДСНС, ситуація у місті скрутна, менш ніж 5 кілометрів відділяє окупантів від центру Бахмуту. Тут лишаються близько 10 тисяч жителів. Вони відчувають гостру потребу в ліках, харчах і теплих речах. Рятувальники допомагають людям виживати, зокрема, швидко евакуюють поранених на автомобілях.