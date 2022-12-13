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Російські війська обстріляли Краматорськ, влучили в корпус інституту – Кириленко

«Краматорськ знову зазнав ворожого удару», заявив голова ОВА

Російські війська завдали удару по Краматорську, повідомив 13 грудня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту», – заявив він.

Даних про постраждалих наразі немає, проте «точні наслідки ще належить встановити», додав голова області.

«У небезпеці – кожен, хто досі залишається в області», – зазначив Кириленко.

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Голова обласної влади регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися з регіону.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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