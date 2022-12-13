Російські війська обстріляли Краматорськ, влучили в корпус інституту – Кириленко

Російські війська завдали удару по Краматорську, повідомив 13 грудня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту», – заявив він.

Даних про постраждалих наразі немає, проте «точні наслідки ще належить встановити», додав голова області.

«У небезпеці – кожен, хто досі залишається в області», – зазначив Кириленко.

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Голова обласної влади регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися з регіону.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.