8 людей поранені через російський обстріл Гірника на Донеччині – Кириленко

Російські війська обстріляли місто Гірник у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, по місту стріляли з реактивної системи залпового вогню «Ураган».

«8 людей поранено – наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо», – заявив він.

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За даними Кириленка, напередодні через російські обстріли загинув мирний житель Великої Новосілки. Одна людина отримала поранення в Костянтинівці, ще двоє – в Бахмуті.

Голова області закликав жителів евакуюватися. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 6 грудня назвала Донеччину епіцентром бойових дій на сьогодні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.