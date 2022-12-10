Військові РФ вдарили із «Градів» по багатоквартирному будинку в Авдіївці, постраждали люди – поліція

Минулої доби армія РФ вкотре завдала потужних ударів по Авдіївці та іншим населеним пунктам на Донеччині, повідомляє пресслужба місцевої поліції в суботу, 10 грудня.

За наявною інформацією, правоохоронці зафіксували 22 обстріли. Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, селище Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка та Дружба.

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ «Град», артилерію, міномети та танки. Пошкоджено 11 житлових будинків і магазин, уточнили в поліції.

Найбільше від обстрілів російських військових постраждала Авдіївка. Армія РФ била по місту з «Градів» та артилерії. Російські снаряди влучили у багатоквартирний будинок, є постраждалий. Також внаслідок обстрілів є поранені у Бахмуті, повідомили правоохоронці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Загалом від 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1 251 людей, ще 2715 поранені, уточнив Кириленко.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.