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Російські військові пів сотні разів обстріляли Херсонську область, восьмеро постраждалих – ОП

Українські військові проводять розмінування Херсонщини після російської окупації, ілюстративне фото

За минулу добу російські війська 51 раз обстріляли територію Херсонської області, йдеться в повідомленні заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За його словами, армія РФ обстрілювала область із мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії. Внаслідок атак постраждали житлові квартали, а також лікарня, магазини та складські приміщення.

Снаряди окупантів також завдали шкоди об'єктам інфраструктури промисловості, уточнив Тимошенко.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і область.

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