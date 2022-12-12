«Пережили пекло». Як російська армія зруйнувала красиве і багате село Посад-Покровське на Херсонщині (фотосвідчення)

Село Посад-Покровське розташоване за 35 кілометрів від Херсона. Це перший після межі із Миколаївською областю населений пункт, з якого починається Херсонщина. За 8 місяців з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну село перебувало під постійними обстрілами. Як розповів проєкту Радіо Свобода «Новинам Приазовʼя» волонтер та депутат Суворовської районної ради у Херсоні Євген Холодар Посад-Покровське зруйноване майже вщент. Багате і красиве село Чорнобаївської територіальної громади... Школа, дитячий садок на 250 діток, Будинок культури, «Салон краси», ринок, агропідприємства... Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну російська армія перетворила Посад-Покровське в руїну. Обстрілювати село почали 16 березня 2022 року. Це був авіаналіт. А потім у село «прилітало все»...

«На мій погляд – це один із найбільш зруйнованих населених пунктів, мабуть, усієї України. Ну, а в Херсонської області так точно. Посад-Покровське виглядає дуже-дуже – аж до сліз – сумно. Чому? Траса М14 проходить через все це село і майже 99% приватних будинків зруйновані так чи інакше: або дах знесений, чи взагалі зруйновано просто вщент», – розповідає Євген Холодар, депутат Суворовської районної ради у Херсоні, який нещодавно побував у селі.

За словами волонтера і депутата Суворовської районної ради у Херсоні, передати словами враження від побаченого у селі дуже важко.

Це було справжнє пекло

«Я проїжджав це село і в день декілька разів, і так сталося, що вночі був, коли не було жодної людини навколо та автомобіля. Ну, мої враження я ніякими словами не передам.... Те, що пережили люди під час таких бомбардувань, такої нищівної атаки з боку… нелюдів. Те, що там люди пережили, то це було справжнє пекло»

Так сталося, що місцеві жителі майже не виїжджали, а ті, кому вдалося виїхати, повертаються після деокупації, каже депутат. І тепер люди намагаються хоч якось зробити свої поруйновані хати придатними для життя.

«Вони вже відбудовують свої будинки. Дахи вже є, перекриті заново, або свіжий шифер, або взагалі частина даху нова. Я не знаю, як вони в таких умовах будуть жити...Але це їхня рідна домівка, тому будуть жити»

«Не знаю, коли повністю можна буде заїжджати... Можливо, коли розмінують, знешкодять снаряди, які ще не розірвалися...Але життя повертається!»

На думку Євгена Холодаря, Посад-Покровське зруйноване на 80-90%. До нападу Росії цей великий і гарний населений пункт мав усе необхідне, аж до «салону краси» у центрі села.

Волонтер каже, що зараз Посад-Покровське вже не дістають мінометами, артилерією, танками. Однак, російська армія може вдарити і ракетами...

Але як і Одесу, і Київ, і інші міста можуть діставати ракетами. Хоча в селі вже немає що руйнувати, зауважує Холодар. Місцеві з жахом згадують про те, що пережили...І сподіваються, що все відбудують після перемоги. Хоча багато чого доведеться будувати заново.