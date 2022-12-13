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Через обстріл Куп’янська поранений фельдшер – Синєгубов

За словами Олега Синєгубова, російські війська обстрілювали Харківщину протягом попередньої доби

Російські війська вранці 13 грудня обстріляли Куп’янськ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він навів дані Обласного центру екстреної медичної допомоги, за якими постраждав працівник швидкої допомоги.

«Сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер – чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло», – розповів голова області.

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За словами Синєгубова, російські війська обстрілювали Харківщину протягом попередньої доби, зокрема, Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. Внаслідок обстрілів напередодні, попередньо, ніхто не постраждав.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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