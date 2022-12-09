Обстріли Харківщини: один із поранених помер у лікарні – Синєгубов

Російські війська напередодні обстріляли Куп’янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 9 грудня.

Внаслідок обстрілів Пісочинської громади ввечері в четвер троє людей були госпіталізовані з пораненнями: двоє жінок 41 і 64 років, а також чоловік 40 років у важкому стані. Ще одному пораненому надали допомогу на місці.

«На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення», – додав згодом Синєгубов.

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За даними голови ОВА, обстріли також спричинили пожежу на складських приміщеннях продовольчого підприємства в Куп’янську. У Безлюдівській громаді Харківського району пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.