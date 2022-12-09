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Обстріли Харківщини: один із поранених помер у лікарні – Синєгубов

Російські війська напередодні обстріляли Куп’янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Російські війська напередодні обстріляли Куп’янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 9 грудня.

Внаслідок обстрілів Пісочинської громади ввечері в четвер троє людей були госпіталізовані з пораненнями: двоє жінок 41 і 64 років, а також чоловік 40 років у важкому стані. Ще одному пораненому надали допомогу на місці.

«На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення», – додав згодом Синєгубов.

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За даними голови ОВА, обстріли також спричинили пожежу на складських приміщеннях продовольчого підприємства в Куп’янську. У Безлюдівській громаді Харківського району пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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