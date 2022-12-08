Підозрювана в колабораціонізмі з Харківщини намагалася виїхати до ЄС – СБУ

У Києві затримали колишню голову Куп’янської районної державної адміністрації за колабораціонізм, повідомила Служба безпеки України 8 грудня.

«У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп’янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була «заступником керівника» Курилівської громади», – йдеться в повідомленні.

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За даними Служби, на цій «посаді» посадовиця виконувала вказівки окупаційної влади, зокрема, щодо підготовки так званого референдуму на захопленій частині Харківщини.

«Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Однак їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали», – додає відомство.

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Жінці повідомили про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Її взяли під варту.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.