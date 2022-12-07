Полював за позиціями ППО та «Нептунів». СБУ заявляє про затримання агента РФ

Служба безпеки заявляє про затримання в Одесі агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба відомства, серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів «Нептун», розташування блокпостів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.

«Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту. Після «прильотів» по міській інфраструктурі російський агент «доповідав» своїм кураторам про результати ворожого обстрілу», – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на зв'язок з спецслужбами РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.



Слідчі СБУ встановили, що чоловік контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі, так само передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

Затриманому повідомили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу «державна зрада».

СБУ регулярно заявляє про затримання людей, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 грудня бюро відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці, 915 з них – за фактом державної зради.