Брат ексдепутата Царьова проситься на обмін – СБУ

Засуджений за підготовку вибухів у Дніпропетровській області брат колишнього депутата Олега Царьова проситься на обмін до РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

«Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому (брату Царьова – ред.) покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що засуджено чоловіка за статтею про терористичний акт.

19 травня Служба безпеки України затримала брата колишнього народного депутата і ексчлена нині забороненої Партії регіонів Олега Царьова. За даними СБУ, він намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області та сподівався стати головою облдержадміністрації цього регіону після окупації.