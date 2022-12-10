Вранці в суботу, 10 грудня, СБУ проводить контррозвідувальні заходи в церквах УПЦ (МП) на Харківщині, повідомляє пресслужба відомства в фейсбуці.

За даними правоохоронців, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони «Взискання загиблих»;

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією та співробітниками ДПСУ.

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – пояснюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу, уточнили в СБУ.

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

В ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, бо люди їх підтримують.