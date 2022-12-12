Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині за добу – Синєгубов

Російські війська протягом попередньої доби обстріляли 12 населених пунктів Харківщини поблизу лінії зіткнення, повідомив вранці 12 грудня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка. Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає», – йдеться в повідомленні.

Також у селі Глибоке, Харківський район обстріли спричинили пожежі в двох дачних будинках, ніхто не постраждав.

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«За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізована в середньому стані», – зазначив голова ОВА.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.