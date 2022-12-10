Готівка, російські сухпайки і прокремлівська література – СБУ про знахідки в Харківській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.

Як повідомляє пресслужба відомства, на території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.



«В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

У СБУ додають, що всі вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Вранці 10 грудня Служба безпеки повідомила про проведення «контррозвідувальних заходів» на території 15 храмів, соборів та монастирів УПЦ (МП) на Харківщині.

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.